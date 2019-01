Tiros de Wendel e Bruno Fernandes ditam dérbi nas meias da Taça

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:08 Facebook

O Sporting, com dois tiros de Wendel e Bruno Fernandes, venceu (2-0) esta quarta-feira o Feirense, em Santa Maria da Feira, e garantiu a presença nas meias-finais da Taça de Portugal.

Os remates de Wendel (64) e de Bruno Fernandes (66) decidiram o jogo a favor da equipa leonina, que na próxima fase da competição defronta o Benfica, numa eliminatória disputada a duas mãos.

Numa primeira parte marcada pelo domínio do Sporting, Nani deu o primeiro aviso à defesa do Feirense aos cinco minutos, quando surgiu à entrada da área livre de marcação, a rematar forte, mas à figura de Bruno Brígido.

Com mais posse de bola, a equipa comandada por Marcel Keizer ainda chegou a introduzir a bola na baliza do Feirense, num cabeceamento de Bas Dost, mas Fábio Veríssimo assinalou falta do holandês sobre os defesas centrais (34).

O Feirense sentiu dificuldades para chegar à área contrária, mas, na sequência de um canto, esteve muito perto de inaugurar o marcador, depois de Briseño, de cabeça, servir Valencia ao segundo poste, tendo Salin defendido o remate do colombiano com os pés (39).

A fechar a primeira parte, Bruno Fernandes rematou de longa distância (44), com Bruno Brígido a defender junto ao poste. Na recarga, e com a baliza à sua mercê, Bas Dost rematou contra o corpo do guarda-redes do Feirense.

O Sporting entrou a todo o gás na segunda parte e dispôs de uma grande oportunidade para se colocar em vantagem, quando Bas Dost foi servido por Acuña na área, mas o avançado, com a baliza aberta, rematou ao lado (51).

O golo dos leões surgiu aos 64 minutos, numa incursão pela esquerda de Wendel, que, ao fletir para o centro do terreno, rematou forte e colocado à entrada da área, sem hipóteses de defesa para Bruno Brígido.

Pouco depois, o Sporting ampliou a vantagem por intermédio de Bruno Fernandes, que, na sequência de um canto, 'disparou' uma bola aliviada pela defesa do Feirense à entrada da área, deixando Bruno Brígido pregado ao relvado (66).

Com uma desvantagem de dois golos, o Feirense reagiu com perigo e Crivellaro obrigou Salin à defesa da noite, opondo-se a um remate do médio brasileiro já dentro da área, aos 71 minutos.

O jogo entrou numa toada de parada e resposta e o Sporting quase fez o terceiro golo num remate de longa distância de Luiz Phellype, mas o avançado viu a bola embater no poste na sua estreia pela equipa 'leonina' (83).

No minuto seguinte, Valencia surgiu na área do Sporting livre de marcação e rematou contra o corpo de Salin, que evitou novamente o golo dos fogaceiros.

O duelo entre o avançado do Feirense e Salin manteve-se até ao final da partida, com o guarda-redes do Sporting a evitar o golo do colombiano aos 89 minutos, depois de um remate forte no coração da área.