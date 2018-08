Título nacional garante prémio a Sérgio Conceição

Norberto A. Lopes e Nuno A. Amaral 03 Maio 2018 às 00:36 Facebook

Treinador terá direito a recompensa se for campeão e, caso confirme o triunfo, vai distribuir o dinheiro pelos adjuntos. Salário no Nantes continuaria a ser muito superior.

A um ponto de ganhar o campeonato, que até pode ficar garantido em caso de empate no Sporting-Benfica de sábado, Sérgio Conceição vai receber um prémio de um milhão de euros brutos se o F. C. Porto conquistar o título. Ao que o JN apurou junto de fonte próxima do processo, é essa a quantia definida e, se for campeão, Conceição vai dividir o dinheiro com os quatro adjuntos que tem na equipa técnica (Siramana Dembelé, Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira), mesmo que estes também tenham um prémio contemplado nos respetivos contratos.

