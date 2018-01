Tobias Figueiredo emprestado ao Nottingham Forest

Ontem às 23:41 Facebook

O defesa português Tobias Figueiredo foi esta terça-feira emprestado pelo Sporting ao Nottingham Forest, da II divisão inglesa, até ao final da temporada.

O anúncio foi feito pelo clube inglês, no seu sítio oficial, ao qual o jovem central português de 23 anos deu também uma entrevista, afirmando que esta era uma hipótese "que não podia recusar".

"Estou muito feliz por estar aqui. É um grande passo em frente na minha carreira e estou pronto para começar aqui no Nottingham Forest. É um grande clube, com muita história, mas também com um futuro brilhante e quero fazer parte disso", referiu o português, sublinhando ainda a competitividade do Championship.

O internacional sub-21 e olímpico luso destacou ainda a vontade de trabalhar com o treinador Aitor Karanka, destacando a capacidade do ex-jogador, que era "um grande defesa", e com quem tenciona aprender.

Depois de ter cumprido a formação nos leões, Tobias Figueiredo realizou, ao todo, 30 jogos pela equipa principal, apontando quatro golos, sendo que esta época apenas participou em seis, dois deles pela equipa B.