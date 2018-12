Todos os possíveis adversários de Benfica e Sporting nos 16 avos de final

Hoje às 22:14 Facebook

Benfica e Sporting ficaram a conhecer, nesta quinta-feira, todos os possíveis adversários, nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, cujo sorteio decorrerá na próxima segunda-feira.

O Benfica é cabeça-de-série, atendendo a que foi um dos quatro melhores terceiros na Liga dos Campeões, enquanto o Sporting estará no lote dos não cabeças de série, ao acabar o grupo E em segundo lugar.

O sorteio dos 16 avos obriga como condicionantes que equipas que foram do mesmo grupo ou que sejam do mesmo país não podem encontrar-se. Apenas a partir dos oitavos de final é que o sorteio será completamente livre.



- CABEÇAS DE SÉRIE NOS 16 AVOS DA LIGA EUROPA



Nápoles (via Champions)

Inter Milão (via Champions)

Valencia (via Champions)

BENFICA (via Champions)

Bayer Leverkusen (grupo A)

Salzburgo (grupo B)

Zenit (grupo C)

Dínamo Zagreb (grupo D)

Arsenal (grupo E)

Betis (grupo F)

Villarreal (grupo G)

Eintracht Frankfurt (grupo H)

Genk (grupo I)

Sevilha (grupo J)

Dínamo Kiev (grupo K)

Chelsea (grupo L)



- NÃO CABEÇAS DE SÉRIE NOS 16 AVOS DA LIGA EUROPA



Viktoria Plzen (via Champions)

Club Brugge (via Champions)

Shakhtar Donetsk (via Champions)

Galatasaray (via Champions)

FC Zurique (grupo A)

Celtic (grupo B)

Slavia Praga (grupo C)

Fenerbahçe (grupo D)

SPORTING (grupo E)

Olympiacos (grupo F)

Rapid Viena (grupo G)

Lazio (grupo H)

Malmö (grupo I)

Krasnodar (grupo J)

Rennes (grupo K)

BATE Borisov (grupo L)