Tomada de posse de Frederico Varandas antecipada para hoje

Frederico Varandas vai ser empossado presidente do Sporting já este domingo, às 19 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sequência da eleição ocorrida no sábado, disse hoje à Lusa fonte da candidatura.

A cerimónia foi antecipada precisamente em 24 horas, pois ficou inicialmente marcada para as 19 horas de segunda-feira, no mesmo local, o Auditório Artur Agostinho.

O médico, de 38 anos, foi eleito 43.º presidente do Sporting para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, com 42,32% dos votos, contra 36,84 de João Benedito, que teve mais votantes (9.735 contra 8.717).

Além de Frederico Varandas, vão ser ainda empossados o advogado Rogério Alves, como presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto, para a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.

O ato eleitoral de sábado foi o que teve maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.