Tondela avança para o TAD e Ricardo Costa pode jogar na Madeira

Ricardo Costa vai poder ser opção no Tondela para o jogo com o Marítimo, referente à 31.ª jornada da Liga, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter deferido o recurso apresentado pelos beirões à suspensão aplicada ao jogador pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O castigo de dois jogos declarado ao defesa-central surgiu na sequência do duelo entre o Vitória de Setúbal e o Tondela, que terminou empatado, disputado a 10 de março. Na altura, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) decidiu avançar com uma participação disciplinar contra o internacional português pelas críticas que este fez à atuação da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo.

A suspensão ao defesa-central deixou os dirigentes do Tondela incrédulos, pelo que estes decidiram recorrer para o TAD, sendo que o recurso tem efeito suspensivo.