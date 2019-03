Tondela e Feirense empatam no fecho da 26.ª jornada

Ontem às 22:17 Facebook

O Tondela, a jogar em inferioridade numérica, empatou em casa com o Feirense (1-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga, com os visitantes a somarem o 24.º jogo seguido sem vencer.

O defesa Briseño marcou, aos 44 minutos, o golo do lanterna vermelha, mas o Tondela empatou por Patrick, aos 89, quando a equipa do distrito de Viseu jogava com menos um, por expulsão de Jaquité (82).

O Tondela, que somou o quinto encontro consecutivo sem vencer, segue na 16.ª posição, primeira em zona de despromoção, com 25 pontos, enquanto o Feirense aumentou o para 24 o número de partidas sem triunfos no campeonato, embora tenha interrompido uma série de sete derrotas, mantendo-se no 18.º e último posto, com 15 pontos.