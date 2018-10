Tondela e Nacional ficam-se pelo pontinho

Hoje às 18:07 Facebook

Jogo de abertura da sétima jornada da Liga terminou com empate, a um golo.

Num encontro em que o equilíbrio foi a nota dominante, Tondela e Nacional protagonizaram um jogo interessante e com incerteza no marcador até ao apito final. A primeira parte teve várias oportunidades de golo, mas nenhuma das equipas encontrou o caminho da baliza adversária.

Aos 62 minutos, David Bruno desatou o nó ao aproveitar uma saída em falso do guardião insular para, tranquilamente, assinar o primeiro golo do jogo. Contudo, a vantagem da equipa comandada por Pepa durou apenas três minutos. Kalindi, com um indefensável remate à entrada da área, não deu hipótese de defesa a Cláudio Ramos e empatou o encontro.

Até ao final, Tondela e Nacional arriscaram no ataque na tentativa de somar os três pontos, sobretudo os insulares que dispuseram das melhores ocasiões para marcarem, mas sem sucesso. A equipa de Pepa passa a somar seis pontos, mais um do que a formação de Costinha.