O Tondela e o Rio Ave empataram (1-1) este domingo em jogo da terceira jornada da Liga, disputado em Tondela.

Os vila-condenses adiantaram-se no marcador ainda na primeira parte, por intermédio de Galeno, aos 17 minutos, mas os tondelenses igualaram já na segunda metade, através de Peña, aos 58.

Com este empate, o Tondela conserva o 16.º lugar com dois pontos, enquanto o Rio Ave subiu ao sétimo posto, agora com quatro.