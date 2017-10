JN Hoje às 16:38, atualizado às 16:57 Facebook

Com o ar ainda pesado em Tondela devido aos incêndios, o plantel foi obrigado, esta quinta-feira, a treinar nos balneários para preparar o jogo do próximo domingo, frente ao Belenenses. O clube auriverde tentou o adiamento da partida, mas o pedido foi recusado pelos azuis do Restelo.