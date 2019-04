Tondela vence Boavista e distancia-se da zona de despromoção

Hoje às 18:07 Facebook

O Tondela venceu por 1-0 na receção ao Boavista, dando um passo importante em direção à manutenção na I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 30.ª jornada da prova.

Um autogolo do defesa francês Stéphane Sparagna, marcado aos 17 minutos, foi suficiente para o Tondela se impor à equipa portuense, que não vence fora de casa desde a ronda inaugural (2-0 no estádio do Portimonense), tendo averbado desde então dez derrotas e quatro empates.

O Tondela, que tem apenas dois triunfos nos últimos nove encontros no campeonato, subiu ao 14.º lugar da prova, com 31 pontos, distanciando-se da zona de despromoção, enquanto o Boavista desceu para a 13.ª posição, com 32.