Tondela vence Feirense e regressa aos triunfos em casa

O Tondela venceu, este domingo, o Feirense, por 3-1, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, voltando, assim, aos triunfos em casa, onde não vencia há três jornadas.

Murilo, aos 47 e 90+6, e Pedro Nuno, aos 54, deram expressão ao triunfo da equipa de Tondela. João Silva marcou para o Feirense, aos 74, ainda antes de Jean Sony ser expulso nos visitantes, aos 83.

O triunfo deixa o Tondela no décimo lugar da classificação, com 22 pontos, enquanto a equipa de Santa Maria da Feira é 13.ª, com 17.

Na próxima jornada, o Tondela defronta, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto, e o Feirense recebe o Moreirense.