Tondela vence Santa Clara nos Açores

Um bis do suplente Pité, que entrou aos 72 minutos, valeu esta quarta-feira ao Tondela o triunfo por 2-1 no reduto do Santa Clara, no encontro de abertura da 15.ª jornada da Liga.

Pité selou o triunfo do onze de Pepa com tentos aos 77 e 82 minutos, enquanto o brasileiro Fernando, na despedida antes de rumar ao F. C. Porto, apontou, aos 81, de penálti, o golo dos açorianos, que jogaram com 10 desde os 77, por expulsão de César.

Na classificação, o Santa Clara é oitavo, com 20 pontos, enquanto o Tondela salta, provisoriamente, para 13.º, com 15.