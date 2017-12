Tondela vence V. Guimarães no início da 16.ª jornada da Liga

Ontem às 20:12 Facebook

O Tondela venceu, neste sábado, fora, o Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo antecipado da 16.ª jornada da Liga de futebol. Penálti polémico deu os três pontos à equipa visitante. Depois, os minhotos ainda falharam um castigo máximo.

O único golo do jogo surgiu aos 76 minutos, num penálti apontado por Murilo, a castigar um derrube de Konan ao avançado tondelense. No entanto, o lance suscitou dúvidas e motivou protestos dos minhotos. O árbitro do desafio, António Nobre, consultou o videoárbitro, mas manteve a decisão.

O Vitória ainda teve uma chance de empatar, aos 88 minutos, mas Raphinha falhou uma grande penalidade, que foi defendida pelo guarda-redes Cláudio Ramos. O lance castigou uma carga de Ricardo Costa sobre Jubal na grande área, que só foi assinalada após o árbitro ter consultado as imagens.

Na classificação, o Tondela subiu ao décimo lugar, com 18 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães se mantém no sétimo posto, com 23 pontos.