Toni Kroos renova com o Real Madrid

Hoje às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio alemão chegou a ser apontado à porta de saída, mas vai manter-se no Santiago Bernabéu até junho de 2023.

O médio internacional alemão Toni Kroos prolongou, esta segunda-feira, por uma época o contrato com o Real Madrid, válido agora até junho de 2023.

"O Real Madrid e Toni Kroos chegaram a acordo para o prolongamento do contrato do jogador, que permanecerá ligado ao clube até 30 de junho de 2023", informou o clube da capital espanhola, em comunicado.

Kroos, de 29 anos, transferiu-se em 2014 para o Real Madrid, proveniente do Bayern Munique, por 25 milhões de euros, tendo assinado um contrato inicial com o clube madrileno até 2020, que foi prolongado por mais dois anos em 2016.

O anúncio da renovação do contrato do médio alemão é o pontapé de saída para a nova época futebolística da equipa treinada pelo francês Zinedine Zidane, após uma temporada 2018/19 em que terminou no terceiro lugar do campeonato espanhol, conquistado pelo rival Barcelona, e falhou a reconquista da Liga dos Campeões.