Tormena maravilha-se e destaca um colega: "Ele é muito bom"

Ao cabo de duas semanas de pré-época, Vítor Tormena adapta-se à casa e vai-lhe conhecendo os cantos, assim como os colegas. E destaca um deles, que até já o conhecia, de outras batalhas no Brasil: "Ele é muito bom".

Tormena refere-se a Bruno Viana, com quem poderá formar dupla de centrais no Braga. "Poderia falar de vários colegas, mas deste, que já conhecia, por o ter enfrentado no passado, tenho uma opinião mais exata. Agora que trabalhamos juntos, vejo-lhe um pouco mais todas as qualidades. É muito bom defesa central e vai ajudar-nos muito nesta época", disse o defesa contratado ao Portimonense, após o treino matinal desta sexta-feira, no estágio de pré-época, no Algarve.

Precisamente por se ter destacado a lateral direito na equipa algarvia, o próprio Tormena é o primeiro interessado a marcar território. "Fiz a minha carreira inteira como central. Na época passada foi preciso jogar como lateral direito e cumpri da forma como foi preciso. Estava acostumado a uma posição e acabei por ter de cumprir outra. Jogar como lateral ajudou-me muito. Estou disposto a cumprir no que for preciso", disse o craque brasileiro de 23 anos, que procura um lugar ao sol no Minho.

"Adaptei-me super bem, toda a gente me acolheu muito bem. Agora é só trabalho. Estou a sentir-me em casa. Este é um salto grande na minha carreira, com o qual todo o jogador sonha. O Braga deu-me uma oportunidade muito grande, identifico-me muito com este clube".

Objetivos pessoais à parte, Tormena já se concentra nos planos imediatos do Braga. "Estamos muito focados na Liga Europa. É um competição muito importante para o clube", observou o ex-jogador do Portimonense, a propósito da terceira pré-eliminatória da Liga Europa (8 e 15 de agosto, com o adversário a sortear a 22 deste mês).