Toronto Raptors batem Golden State no primeiro jogo da final

Os Toronto Raptors entraram da melhor forma nas finais da NBA, vencendo os Golden State Warriors, campeões em título, por 118-109.

O poste camaronês Pascal Siakam esteve em plano de evidência na formação vencedora, anotando 32 pontos e oito ressaltos. A estrela da equipa, Kawhi Leonard, foi autor de 23 pontos, oito ressaltos e cinco assistências.

Sem Kevin Durant mas já com DeMarcus Cousins, os Golden State Warriors, que ao intervalo perdiam por dez pontos (59-49), não conseguiram dar a volta ao resultado nos últimos dois períodos da partida, apesar de Stephen Curry ter sido o melhor marcador do jogo, com 34 pontos, e se ter tornado no primeiro jogador da história da NBA a atingir a marca dos 100 triplos em finais.

Com os Toronto Raptors em vantagem sobre os Golden State Warriors, as duas equipas voltam a encontrar-se em Toronto na madrugada de domingo para segunda-feira, no segundo jogo da final.