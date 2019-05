Toronto Raptors qualificam-se pela primeira vez para a final da NBA

Hoje às 11:03 Facebook

Os Toronto Raptors qualificaram-se pela primeira vez para a final da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao derrotarem os Milwaukee Bucks, por 100-94, no sexto jogo da final da Conferência Este.

Depois de terem perdido os dois primeiros encontros da série perante a melhor equipa da fase regular, o conjunto canadiano conseguiu quatro vitórias consecutivas e vai levar pela primeira vez a final da NBA para fora dos Estados Unidos.

Os Raptors vão encontrar os Golden State Warriors, que vão disputar a quinta final consecutiva e ganharam os dois últimos campeonatos e três dos últimos quatro.

Kawhi Leonard, contratado esta temporada aos San Antonio Spurs, voltou mais uma vez a ser decisivo, com 27 pontos e 17 ressaltos, regressando à final da NBA, depois de ter sido o jogador mais valioso em 2014.

Pascal Siakam marcou 18 pontos, Kyle Lowry 17 e Fred VanVleet 14 para os Raptors, que conseguiram um parcial de 26-3 no final do terceiro período e no início do quarto para passarem para a frente do marcador.

Nos Milwaukee Bucks, que tentavam regressar à final 45 anos depois, o grego Giannis Antetokounmpo voltou a ser o melhor jogador, mas os seus 21 pontos e 11 ressaltos acabaram por não impedir a quarta derrota consecutiva.

Os Raptors, que têm vantagem do fator casa, recebem os Warriors na quinta-feira, no primeiro encontro da final, procurando a terceira vitória em outros tantos encontros esta temporada contra os californianos.