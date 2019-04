Tottenham derrota City e fica mais perto das meias-finais

Hoje às 22:10 Facebook

Em jogo eletrizante, os "spurs" aproveitaram o fator casa e foram felizes graças a um golo de Son. Aguero falhou penálti.

O Tottenham está em vantagem na eliminatória com o Manchester City (1-0), depois de sair por cima do duelo inglês, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

A equipa de Pep Guardiola, que não contou com o lesionado Bernardo Silva, podia ter marcado logo nos primeiros minutos mas o penálti indicado pelo videoárbitro e confirmado pelo árbitro foi desperdiçado por Aguero, que rematou para defesa de Lloris.

O Tottenham, naquele que foi o segundo jogo no novo estádio, ainda resistiu à lesão de Harry Kane e acabou por ganhar, graças a um golo do sul-coreano Son (78 minutos), num lance em que Ederson deixou a desejar.

Com este resultado, a equipa de Mauricio Pochettino vai em vantagem para a segunda-mão e sabe que um golo fora obriga os "cityzens" a marcarem, no mínimo, três para seguirem para as meias-finais.