Tottenham reforça terceiro lugar na liga inglesa com vitória arrancada a ferros

Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham sofreu esta terça-feira para levar de vencida o Brighton (1-0), com o golo que reforça a terceira posição no campeonato inglês a surgir apenas aos 88 minutos, por intermédio do dinamarquês Christian Eriksen.

O Brighton apresentou-se em Londres determinado a roubar pontos à formação orientada por Mauricio Pochettino e esteve perto de o conseguir, mas um tiro de fora da área com o pé esquerdo do jogador nórdico perto do final da partida resultou numa preciosa vitória para o Tottenham, que assim volta a colocar pressão nos mais diretos perseguidores.

Já para o Brighton, que está no 17.º lugar da Premier League com 34 pontos, a derrota neste jogo de acerto de calendário (relativo à 33.ª jornada) significa que fica apenas três pontos acima da 'linha d'água'.

No outro jogo do dia em Inglaterra, que estava também em atraso, mas relativo à 31.ª jornada, o Watford e o Southampton empataram a uma bola, com o primeiro golo do jogo a surgir logo no primeiro lance da partida, em que Shane Long aproveitou um erro clamoroso da defesa do Watford para inaugurar o marcador.

E se o primeiro golo surgiu no primeiro minuto do jogo, o último apareceu no último minuto do tempo regulamentar (90), com o inevitável Andre Gray a aproveitar um ressalto na área adversária para concluir com sucesso e determinar o empate.

O Watford, que continua sem poder contar com o português Domingos Quina, lesionado, mantém-se na sétima posição com 50 pontos, enquanto o Southampton é 16.º com 37 e continua na luta pela permanência na divisão de elite inglesa.