Tottenham sobe ao quinto lugar com "hat-trick" de Kane

O Tottenham igualou, neste sábado, o eterno rival Arsenal no quinto lugar da Liga inglesa de futebol, após vencer no campo do Burnley por 3-0, com um "hat-trick" de Harry Kane, em encontro da 19.ª jornada.

No Turf Moor, terreno da equipa surpresa desta edição da "Premier League", Kane foi decisivo no triunfo dos "spurs", com golos aos sete, de grande penalidade, 69 e 79 minutos, e igualou o egípcio Salah, do Liverpool, no topo da lista dos melhores marcadores da prova, com 15 tentos.

Kane passou também a contar 53 golos em 2017, colocando-se no segundo lugar da lista, em igualdade com Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Edinson Cavani e a um golo de Lionel Messi, que pode apanhar ou ultrapassar terça-feira, na receção ao Southampton.

Por seu lado, o Tottenham subir ao quinto lugar, em igualdade pontual com o Arsenal, que na sexta-feira empatou (3-3) com o Liverpool, ficando apenas a um ponto dos 'reds', que seguem no quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões. O Burnley caiu para sétimo, a dois pontos de "spurs" e "gunners".

A ronda fecha ainda neste sábado, com a visita do Manchester United, de José Mourinho, ao terreno do Leicester.