Tottenham vence Everton e iguala o Liverpool no quarto lugar

O Tottenham igualou este sábado, provisoriamente, o Liverpool no quarto lugar da liga inglesa, após golear em casa o Everton por 4-0, com um "bis" de Harry Kane, na 23.ª jornada.

No Estádio de Wembley, o avançado internacional inglês marcou aos 47 e 59 minutos, o último com assistência do ex-Sporting Eric Dier, e reforçou a liderança da lista dos melhores marcadores da Premier League, contabilizado agora 20 golos, mais três que o egípcio Salah, do Liverpool, segundo classificado.

O sul-coreano Son abriu a contagem, aos 26 minutos, e o dinamarquês Erikson fechou as contas, aos 81.

Com este triunfo, o Tottenham passou a ter, provisoriamente, cinco pontos de vantagem sobre o Arsenal, sexto classificado, e igualou o Liverpool na quarta posição.

Os "reds" recebem no domingo o líder Manchester City, no jogo grande da ronda.

Antes, o Watford, de Marco Silva, empatou na receção ao Southampton (2-2), enquanto o Swansea, de Carlos Carvalhal, foi a Newcastle somar um ponto (1-1).

Em Vicarage Road, um golo do francês Doucoure, aos 90 minutos, salvou o Watford da derrota, num encontro em que o Southampton chegou a ter dois golos de vantagem.

Com Cedric Soares no lado direito da defesa, os "saints" chegaram ao intervalo com 2-0 no marcador, graças a um "bis" de Ward-Prowse, alcançado aos 20 e 44 minutos.

Na segunda parte, Gray reduziu a diferença, aos 58 minutos, e, perto do fim, Doucoure impediu a derrota da formação de Marco Silva, que continua no 10.º lugar, com 26 pontos.

No último posto, a quatro pontos da salvação, continua o Swansea, que empatou no campo do Newcastle, outro dos aflitos da competição.

Sem Renato Sanches, lesionado, a equipa de Carlos Carvalhal chegou mesmo a estar na frente ao marcador, com um golo do ganês Jordan Ayew, aos 60 minutos, mas os "magpies" chegaram à igualdade pelo espanhol Joselu, aos 68.

O campeão Chelsea não foi além de um nulo na receção ao Leicester, que não contou com Adrien Silva, um resultado que mesmo assim deixa os "blues", para já, empatados com o Manchester United no segundo lugar da prova. A equipa de Mourinho recebe na segunda-feira o Stoke City.

Destaque ainda para o triunfo caseiro do Crystal Palace, que esta temporada protagonizou o pior arranque de sempre da história da competição. Os "eagles" bateram o Burnley por 1-0 e já estão cinco pontos acima da zona de despromoção.

O West Ham, outra das equipas que teve um arranque tremido, conseguiu o melhor resultado da temporada, ao golear fora o Huddersfield, por 4-1. Os "hammers" continuam sem contar com José Fonte, lesionado.