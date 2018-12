Totti diz que sorteio da Liga dos Campeões foi benéfico para a Roma

Hoje às 13:06 Facebook

O diretor da Roma, Francesco Totti, afirmou, esta segunda-feira, que o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol foi benéfico para o emblema italiano, apesar de considerar o F. C. Porto uma "equipa forte".

"Se olharmos para os clubes que podiam ter calhado, podemos dizer que tivemos alguma sorte no sorteio. Mas, o F. C. Porto é uma equipa forte, que está a passar por um bom momento e que lidera o campeonato do seu país. Venceram um grupo muito forte e vai ser um adversário difícil. Temos de estar no nosso melhor", disse Totti.

Em declarações ao site oficial da Roma, o antigo capitão revelou que a equipa quer repetir o sucesso da última edição da "Champions", em que alcançaram pela primeira vez as meias-finais da competição.

"Sabemos que não vai ser fácil. Estamos a ter algumas dificuldades no campeonato, mas ainda há tempo para recuperar e melhorar muito. Sabemos que podemos fazer muito melhor", referiu o ex-avançado e figura histórica do emblema romano.

O F. C. Porto joga a primeira mão na capital italiana, a 12 de fevereiro, e a segunda no Estádio do Dragão, no Porto, a 5 de março.

Na fase de grupos, o conjunto de Sérgio Conceição foi a equipa que mais pontos somou, ao vencer o Grupo D, com 16, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.

Por seu lado, a Roma foi segunda classificada do Grupo G, atrás do Real Madrid, atual detentor do título, e à frente de Plzen, terceiro, e CSKA Moscovo, último.