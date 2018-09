Toupeira ataca relvado do Shakhtar

Ontem às 22:12 Facebook

A uma semana do jogo com o Hoffenheim, funcionários do clube ucraniano Shakhtar Donetsk abriram caça à toupeira para terraplenar as galerias subterrâneas esburacadas no relvado do Estádio de Kharkiv Donetsk, onde será jogado o encontro da Liga dos Campeões.

Três montes de terra alertaram para os estragos no relvado e obrigaram os funcionários do estádio a rasgar o piso para encontrar e capturar o mamífero. Só depois se procedeu aos trabalhos de enchimento das galerias cavadas pela toupeira.

O jogo de abertura do grupo F da Liga dos Campeões, entre o Shakhtar Donetsk e o Hoffenheim está marcado para quarta-feira.