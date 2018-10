NUNO A. AMARAL Hoje às 15:37 Facebook

Fora do campo, o combate é permanente entre Benfica e F. C. Porto. Foram as denúncias dos dragões que levaram a SAD da Luz a ser acusada de corrupção.

Desde que Benfica e F. C. Porto se defrontaram pela última vez, a 15 de abril deste ano, num clássico ganho pelos dragões com um golo de Herrera, que lhes abriu caminho à conquista do título, sucederam-se os casos fora do campo, com o clube da Luz no papel de protagonista numa série de processos judiciais, denunciados em primeira instância pelos dragões, em junho do ano passado.

Nos últimos meses, a SAD do Benfica tem estado sob fogo, com sucessivas revelações que tiveram início com a referida revelação de emails privados do clube da Luz. Entre vários casos, o mais mediático foi denominado e-Toupeira, que já teve como consequência uma acusação formal à SAD benfiquista de 30 crimes, entre os quais um de corrupção ativa. Figura central neste processo, Paulo Gonçalves, diretor jurídico da sociedade liderada por Luís Filipe Vieira, chegou a ser detido em março e posteriormente também ele constituído arguido, neste caso de 79 crimes.

Gonçalves deixou o cargo que ocupava desde 2006 a 17 de setembro, quatro dias depois de o clube da Luz ter acusado o F. C. Porto de ter pago a um pirata informático para aceder a informação confidencial do Benfica, que viria a abrir caminho ao chamado caso dos e-mails, cuja conclusão está longe de ser conhecida.

Os casos desde o último clássico

6 de junho: O Benfica é de novo alvo de buscas na Luz. Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais, no valor de 1,9 milhões de euros.

13 de agosto: No caso Mala Ciao, Benfica é suspeito de oferecer 10 mil euros a jogadores do Aves para derrotarem o F. C. Porto na época passada.

5 de setembro: A SAD do Benfica é acusada pelo Ministério Público de 30 crimes no processo e-Toupeira, entre os quais um de corrupção ativa.

13 de setembro: O Benfica acusa o F. C. Porto de ter pago a um hacker para roubar informação confidencial do clube, que viria a gerar o caso dos e-mails.

17 de setembro: O Benfica anuncia a saída de Paulo Gonçalves, diretor jurídico da SAD, figura central no caso e-Toupeira, que estava na Luz desde 2006.