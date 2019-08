Transferências em contrarrelógio em terras de Sua Majestade

JN Hoje às 14:52 Facebook

Nesta quinta-feira, pelas 17 horas, encerra o mercado de transferências em Inglaterra. Num contrarrelógio que promete ser frenético, Bruno Fernandes parece cada vez mais distante de rumar até terras de Sua Majestade.

Tottenham: Os Spurs pareciam o destino mais provável para Bruno Fernandes, mas, com as últimas horas do mercado inglês, parece que essa possibilidade é cada vez mais uma miragem. Segundo avança a imprensa inglesa, os londrinos estão muito perto de anunciar o médio Lo Celso, do Bétis, o que afasta ainda mais Bruno Fernandes. Segundo as mesmas fontes, a transferência deverá ficar concluída por uma verba inferior a 60 milhões de euros.

Everton: O defesa francês Djibril Sidibé é reforço do Everton, por empréstimo do Mónaco. O acordo já foi confirmado pelos dois clubes e prevê uma opção de compra por parte do emblema de Liverpool.

Newcastle: Emil Krafth, de 25 anos, é a quarta contratação dos magpies para esta época.O internacional sueco chega ao Newcastle depois de uma época em França, onde representou o Amiens.

Southampton: Nathan Redmond renovou até 2023. Na temporada passada, o extremo inglês, que em 2016 trocou o Norwich pelos saints, alinhou em todos os jogos do Southampton.

West Ham: Os hammers anunciaram a contratação de Albian Ajeti ao Basileia. O avançado, de 22 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas, com mais duas de opção.

Birmingham: Villalba, de 21 anos, assina pelos Blues até 2022 e vai substituir Jota, também espanhol, médio criativo que esta época assinou pelo rival Aston Villa.

Paços de Ferreira: Fatai regressa à LigaPro. Desta vez, o extremo vai representar o Chaves, por empréstimo do Paços de Ferreira. Na época passada, ao serviço dos castores, apontou dois golos e fez seis assistências.