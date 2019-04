Transmissão mostra bandeira do Leixões no topo da haste do 1.º de Maio

Nuno Babosa Hoje às 17:39 Facebook

"A bandeira do clube visitante foi colocada em conformidade, o que é facilmente demonstrado pelas imagens da transmissão televisiva do encontro", afirmou, ao JN, fonte do Braga.

O Leixões foi ao Estádio 1.º de Maio empatar a uma bola com o Braga B, em jogo referente à 27.ª jornada da LigaPro. Também este domingo, algumas horas após o apito final da partida, a SAD leixonense emitiu um comunicado a criticar os arsenalistas por terem colocado a bandeira do clube matosinhense "a meia haste".

No entanto, a transmissão do encontro, que continua gravada na página do Facebook do Braga, mostra a bandeira do Leixões no topo da haste, em vários momentos da partida (minutos 23 e 59, por exemplo).

"A bandeira do clube visitante foi colocada em conformidade, o que é facilmente demonstrado pelas imagens da transmissão televisiva do encontro", disse, ao JN, fonte bracarense, deixando a perceber que, se a bandeira caiu, isso não se deveu a um ato propositado.

Recorde-se que o Leixões também criticou o Braga por ignorar "completamente o protocolo da Liga" ao não ceder "os cinco bilhetes que o Leixões teria direito para o Camarote Presidencial".