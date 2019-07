Trapp na China, Coentrão mais perto do Dragão e André Silva chumbado

Nuno Barbosa Hoje às 21:30 Facebook

Outro ex-avançado portista, no caso Depoitre, também tem novo clube. De resto, V. Setúbal reforçou-se com jogador da Juventus e o Marítimo assegurou um jogador japonês.

F. C. Porto: Kevin Trapp está mais longe do Dragão. O guarda-redes alemão seguiu para a China, onde o Paris Saint-Germain iniciará a digressão asiática de pré-temporada. A ganhar força como potencial reforço portista está o lateral esquerdo Fábio Coentrão, que poderá assinar contrato nas próximas horas.

V. Setúbal: Iniciou a formação no Leixões, passou pelo F. C. Porto e concluiu essa etapa na Juventus, na temporada passada. Em 2019/20, João Serrão, defesa de 19 anos, jogará na formação sadina.

Marítimo: Daizen Maeda, avançado japonês de 21 anos, foi apresentado como reforço do clube insular, agora treinado por Nuno Manta Santos. Internacional pelo Japão, chega ao Marítimo por empréstimo do Matsumoto Yamaga, da primeira divisão nipónica, onde alinhou em 56 partidas e apontou duas mãos-cheias de golos.

AC Milan: A transferência de André Silva para o Mónaco, por 30 milhões de euros, parece ter caído por terra. Em Itália há duas versões para volte-face. O jornal La Reppublica, o negócio não foi concluído devido a questões financeiras, enquanto a Gazetta Dello Sport explica que o internacional português chumbou nos exames médicos e tem "um problema num tendão".

Flamengo: O clube treinado por Jorge Jesus oficializou a chegada do lateral esquerdo, Filipe Luís, para reforçar a equipa. O defesa, recorde-se, deixou o Atlético Madrid em final de contrato e, aos 33 anos, regressa ao Brasil após 15 anos a jogar no futebol europeu.

Panathinaikos: O defesa português, João Nunes, assinou um contrato válido por três temporadas com a equipa grega. Formado no Benfica, o novo jogador do Panathinaikos alinhava desde 2016 no Lechia Gdansk, da Polónia.

Gent: O antigo avançado do F. C. Porto, Laurent Depoitre, agora com 30 anos, está de volta ao futebol belga e, mais concretamente, ao Gent, clube com o qual assinou uma ligação para as próximas três temporadas.

Paradou AC: Francisco Chaló vai continuar a trabalhar na Argélia. O treinador português renovou contrato por mais uma temporada, com o Paradou AC, na sequência do histórico 3.º lugar alcançado na pretérita temporada.