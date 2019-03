Treinador das camadas jovens do Aljezurense morre em acidente

Alexandra Inácio Hoje às 22:54 Facebook

O treinador de futebol das camadas jovens do Juventude Clube Aljezurense, morreu esta quarta-feira na colisão entre duas viaturas na estrada nacional 120 (concelho de Aljezur). O mister Domingos Orelha não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local. Iria visitar a irmã ao hospital.

O clube deu conta do luto através da sua foto de perfil no Facebook. Multiplicaram-se as mensagens de pesar pela rede social.

O acidente causou ainda um ferido grave, outro homem, de 26 anos, que foi transportado de helicóptero para o Hospital de Faro, confirmou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A colisão obrigou ao corte da estrada durante cerca de duas horas. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 18 elementos dos bombeiros de Aljezur, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos e um helicóptero.