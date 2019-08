Treinador do America já não conta com Uribe. "Negociações com F. C. Porto avançaram muito"

JN Hoje às 22:22 Facebook

Segundo Miguel Herrera, treinador do America, "Matheus Uribe não está fechado, mas as negociações avançaram muito". Em conferência de imprensa, o técnico mexicano garantiu que vai esperar quase até à hora do jogo para saber se o médio está disponível.

F. C. Porto: Pode estar por horas a oficialização de Matheus Uribe para os dragões. Miguel Herrera, treinador do America, disse esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que quando se fala do F. C. Porto "até brilham os olhos" de Uribe. O treinador afirmou que as negociações entre os dois clubes estão avançadas e que já não conta com o internacional colombiano para o próximo jogo. "Já trabalhei o onze sem o Uribe. Será difícil contar com ele. Se fecham o acordo, não o coloco em campo. As negociações com o F. C. Porto não estão fechadas, mas avançaram muito. Temos de compreender o lado dele. Brilham os olhos a todos os jogadores quando há uma oferta do F. C. Porto, uma equipa tão importante", disse.

Aves: Bruno Jesus é reforço. O defesa central, de 22 anos, chega do São José, equipa que milita na Série C brasileira.

Chaves: O bom filho a casa torna. Raphael Guzzo, que alinhou no Famalicão na última época, regressa a um clube por quem fez 37 jogos e marcou oito golos em 2014/15, e onde iniciou a formação antes de seguir para as camadas jovens do Benfica.

Marítimo: É a primeira experiência fora do Brasil.Léo Andrade, defesa central brasileiro, chega do Coritiba e já foi anunciado pelos insulares.

Everton: Mais um reforço para os "toffees" de Marco Silva. O médio defensivo Jean-Philippe Gbamin, de 23 anos, chega do Mainz e assinou por cinco anos.

Manchester City: É uma das novelas desta janela de transferências. Muito se tem falado da mudança de Leroy Sané do Manchester Ciyt para o Bayern Munique e Guardiola já reagiu. "Eu quero jogadores que queiram estar cá. Para mim, enquanto treinador, é impossível convencer um jogador que esteja com a cabeça longe", disse. O técnico espanhol afirmou ainda que Sané não mostrou vontade de sair. "Mas o jogador não me disse que quer sair, por isso é a minha realidade neste momento. Se ele me bater à porta para me dizer que quer ir embora, então iremos falar com o clube".