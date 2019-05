Treinador do Braga acusa Jesus de se ter oferecido aos três grandes

Ontem às 23:18 Facebook

No final do jogo desta sexta-feira frente ao Portimonense, Abel Ferreira, técnico da equipa bracarense, acusou o treinador Jorge Jesus de se ter oferecido aos três grandes, numa equação a que posteriormente o clube minhoto foi associado.

"Se vou continuar no Braga? Isso não se coloca. A verdade é que começou a sair muita coisa a partir de determinada altura, depois de Jorge Jesus se oferecer aos três grandes e de ter dito que podia não ser dos três grandes, viraram as agulhas ao Braga, mas o que me interessa é o que falo com o presidente e tenho a certeza que tanto eu como ele vamos fazer o nosso trabalho", disse Abel Ferreira, na entrevista rápida após o triunfo (2-0) do Braga, na receção ao Portimonense, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga de futebol.