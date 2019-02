Treinador do Chelsea diz que incidente com Kepa foi um "mal-entendido"

Hoje às 21:46 Facebook

O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, negou este domingo qualquer problema com o guarda-redes Kepa, na final da Taça da Liga inglesa com o Manchester City, explicando que houve apenas um "mal-entendido" na altura da substituição.

"Foi um grande mal-entendido. Percebi que [o Kepa] tinha uma lesão, mas dei-me conta, uns minutos depois de que podia jogar. Queria meter o Caballero em campo porque pensava que o Kepa não estava em condições, e o Kepa só me queria dizer que podia jogar. Ele estava certo, mas creio que o expressou da pior maneira. Soube [que estava apto para continuar a partida] quando o médico me disse mais tarde", revelou o treinador italiano.

A situação insólita aconteceu pouco antes do final do prolongamento da partida referente à final da Taça da Liga inglesa, disputada no Estádio de Wembley.

Kepa queixou-se de um problema muscular e Sarri tentou substituí-lo, mas o guarda-redes espanhol recusou-se a sair do relvado, tentado explicar que estava em condições para continuar a jogar.

Sarri garantiu que não tinha intenção de colocar em campo o guarda-redes argentino Willy Caballero em campo para defender os penáltis, pelo que só pretendia realizar a substituição por questões físicas.

De resto, sobre o jogo - o Manchester City venceu o troféu nos penáltis (4-3), depois do nulo no marcador no final dos 90 minutos e do prolongamento -, Sarri considerou que o Chelsea fez um bom jogo e que os seus futebolistas interpretaram na perfeição as indicações que lhes passou antes do encontro.