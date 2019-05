Treinador do F. C. Porto elogia o Barcelona mas quer a final

Hoje às 20:32 Facebook

Guillem Cabestany, treinador do F. C. Porto, elogia o Barcelona, mas ambiciona a final da Liga Europeia de hóquei em patins. A final a quatro (Sporting-Benfica na outra meia-final) joga-se neste fim de semana, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

"O Barcelona é uma grande equipa, tem muitas taças europeias conquistadas, ao contrário de nós, que temos poucas. No entanto, vamos querer dar a volta a isso e lutar para aqui estar na final de domingo", disse o treinador do F. C. Porto

Em conferência de imprensa conjunta entre os técnicos das quatro equipas presentes em prova, Guillem Cabestany falou também dos últimos três encontros disputados pelo F. C. Porto diante do Barcelona, todos perdidos, e revelou o que é necessário para ultrapassar o poderio catalão.

"Nas últimas três finais, fizemos muitas coisas bem, mas, se o Barcelona tem tantos títulos ganhos, é porque chega aos momentos decisivos com frieza mental e a jogar bem nos 50 minutos. Temos de ser mais sólidos. Esperemos que desta vez a bola não vá ao poste, mas que entre", disse.

O treinador do Barcelona, Edu Castro, revelou conhecer bem as qualidades e defeitos das três equipas portuguesas e mostrou estar satisfeito por estar presente na 'final four' da competição.

"Sabemos como cada uma das três equipas jogam e as suas qualidades e defeitos. Temos de localizar esses defeitos. Agrada-me estar aqui nesta 'final four', que certamente terá grandes jogos", afirmou.

Edu Castro elogiou João Rodrigues, jogador dos quadros do Barcelona desde o início da temporada, oriundo do Benfica, afirmando ser "um craque".

"O João (Rodrigues) é um craque. Dizem que demorou a adaptar-se, mas não estou de acordo. É um jogador muito inteligente, uma pessoa maravilhosa, que chegou ao Barcelona e já é mais um de nós. Marca muitos golos e isso é bom", considerou.

F. C. Porto e Barcelona têm encontro marcado para sábado, às 12 horas.