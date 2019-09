Treinador do Famalicão considera "um exagero" o campeonato parar um mês

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:01 Facebook

Após a vitória do Famalicão sobre o Belenenses SAD, o treinador do clube minhoto disse não concordar com a paragem para as seleções e vincou que a equipa "acredita até ao fim".

"O Belenenses entrou muito pressionante, condicionou a nossa construção, as nossas saídas com centrais e laterais, sentimos muitas dificuldades. Quisemos corrigir ao intervalo, insistimos na nossa ideia e a prova disso é o golo da igualdade, graças a um movimento que trabalhámos. Felizmente, demos a volta e vencemos. A equipa acredita até ao fim e nem é por estar em primeiro. Assim seria mesmo que estivesse em primeiro ou em décimo. Vamos lutar sempre pela vitória", começou por dizer o técnico do Famalicão, João Pedro Sousa, lamentando o calendário.

"Preferia não parar, muito menos parar um mês. É um exagero, mas é o que é, o calendário está feito. Acredito que depois da paragem vamos continuar a dar estas respostas", acrescentou.

O Famalicão segurou este sábado a liderança da Liga na sétima jornada, ao derrotar em casa o Belenenses SAD, por 3-1, depois de ter ido para intervalo a perder. A quarta vitória seguida do Famalicão, promovido esta época ao primeiro escalão, foi consumada com um golo de Pedro Gonçalves (61 minutos) e dois do brasileiro Anderson (80 e 87), que chegou aos quatro tentos na Liga. Tiago Esgaio inaugurou o marcador, a favor do conjunto lisboeta, antes do intervalo (44).