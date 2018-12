Treinador do hóquei do Benfica despedido

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:32 Facebook

Após o empate do Benfica, fora de casa, frente ao Oeiras, o clube encarnado anunciou esta sexta-feira a saída do treinador Pedro Nunes, que orientou a equipa das águias nos últimos cinco anos.

Num comunicado emitido esta sexta-feira, o Benfica recordou as conquistas do técnico e anunciou a saída.

"O sucesso coletivo conseguido de águia ao peito fez com que Pedro Nunes fosse eleito o melhor treinador do mundo pelo conceituado site espanhol "HockeyPatines.com" em 2015 e 2016, estando este ano também na lista de nomeados. (...) O Sport Lisboa e Benfica agradece, profundamente, todo o trabalho desenvolvido e o empenho demonstrado pelo treinador Pedro Nunes nestes últimos anos ao serviço do seu clube de coração, desejando-lhe as maiores felicidades para a sua carreira".

Leia o comunicado na íntegra:

Com a particularidade de ser sócio do Sport Lisboa e Benfica, o técnico começou a orientar os encarnados na temporada de 2013/14. Três troféus marcaram o seu início desportivo à frente dos destinos da equipa: Taça Continental, Taça Intercontinental e Taça de Portugal.

Na época seguinte, Pedro Nunes conduziu as águias a um feito muito importante para a história da secção, uma vez que não acontecia há 20 anos. Mas a dobradinha - Campeonato Nacional e Taça de Portugal - foi só um dos momentos altos do seu enorme trajeto no Clube.

Em 2015/16, além do Bicampeonato Nacional, o Sport Lisboa e Benfica conquistou a segunda Liga Europeia da sua história, em pleno Pavilhão Fidelidade. Seguiu-se uma Taça Continental em 2016/17 e na temporada transata a Taça Intercontinental, troféu que levou inclusivamente à distinção do CNID para melhor equipa do ano.

O sucesso coletivo conseguido de águia ao peito fez com que Pedro Nunes fosse eleito o melhor treinador do mundo pelo conceituado site espanhol "HockeyPatines.com" em 2015 e 2016, estando este ano também na lista de nomeados.

O Sport Lisboa e Benfica agradece, profundamente, todo o trabalho desenvolvido e o empenho demonstrado pelo treinador Pedro Nunes nestes últimos anos ao serviço do seu clube de coração, desejando-lhe as maiores felicidades para a sua carreira.