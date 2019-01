Treinador do Loures agride o do Anadia após jogo

José Reis Hoje às 21:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Após o apito final do jogo entre o Loures e o Anadia, referente à série C do Campeonato de Portugal, André David, técnico da turma da casa, agrediu Nuno Pedro, que foi assistido e transportado para o hospital.

Inesperadamente e com grande surpresa geral, este domingo, no final do jogo entre o Loures e o Anadia, e quando as equipas se iam cumprimentar ainda no terreno de jogo, o técnico do Loures, André David agrediu com uma pasta o homólogo do Anadia, Nuno Pedro, tendo este ficado inanimado no chão durante alguns minutos até ser assistido pelos bombeiros e depois transportado para o Hospital de Loures.

O árbitro assistiu a tudo e a Polícia de Segurança Pública também interveio e tomou conta da ocorrência, identificando o agressor.

Ao que o JN apurou, a atitude do treinador do Loures estará relacionada com os festejos eufóricos do golo do empate obtido já em tempo de compensação, tendo nessa altura alegadamente sido insultado pelo técnico do Anadia, Nuno Pedro. Além disso, situações passadas entre ambos também terão tido influência no desfecho.