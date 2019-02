Treinador do Nacional: "Não treino uma equipa de vendidos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:32 Facebook

No final do encontro com o Feirense, que o Nacional venceu por 4-0, Costinha considerou que o triunfo frente aos fogaceiros foi "uma boa resposta" após a derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

Depois do 10-0 sofrido no Estádio da Luz frente ao Benfica, na jornada anterior, o Nacional regressou aos triunfos - com outra goleada - e Costinha mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa madeirense.

"Foi uma boa resposta da minha equipa. Os meus parabéns aos adeptos do Nacional, que estiveram presentes. Uma palavra especial aos meus atletas, que são grandes profissionais. Hoje deram uma grande resposta e estou muito feliz por eles. Eu tinha-lhes dito, antes do jogo, que íamos dedicar o jogo às nossas famílias, que a semana passada sofreram imenso. Ainda temos muitos jogos pela frente e não podemos pensar que, só porque ganhámos 4-0, está tudo feito", começou por dizer.

Numa semana em que o Nacional decidiu avançar com uma queixa-crime, Costinha deixou, também, algumas bicadas.

"Não treino vendidos, ao contrário do que disseram, a minha equipa não é uma equipa de vendidos. Tenho grandes profissionais, grandes homens. Algumas pessoas falaram e até deviam ter vergonha, não fizeram nada pelo futebol. Estou satisfeito é pelos meus jogadores. É por eles que estou satisfeito", atirou.