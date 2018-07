Treinador do Paris Saint-Germain abandona clube no final da temporada

27 Abril 2018 às 13:14 Facebook

O espanhol Unai Emery anunciou, esta sexta-feira, que vai abandonar o comando técnico do Paris Saint-Germain no final da temporada, após dois anos no clube parisiense, tendo conquistado esta temporada o campeonato francês de futebol.

Em conferência de imprensa, o treinador de 46 anos explicou que teve uma reunião com o presidente Nassel Al-Khelaifi e o diretor desportivo, o português Antero Henrique, e que foi decidido não renovar o seu contrato, que termina no fim da atual época

"Comuniquei aos jogadores a minha saída hoje antes do treino. Quero agradecer ao presidente, ao diretor desportivo, a todo staff e aos adeptos pelas duas temporadas que passei aqui", disse Emery.

O espanhol levou o Paris Saint-Germain ao título francês, mas ficou longe dos objetivos a nível europeu, tendo esta época sido eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, nos oitavos de final, e pelo F. C. Barcelona em 2016/17, igualmente nos 'oitavos'.

Antes de chegar a Paris, Emery passou quatro anos no Sevilha, tendo, nesse período, conquistado três vezes a Liga Europa de forma consecutiva. O treinador espanhol passou ainda pelo Spartak Moscovo e pelo Valência.