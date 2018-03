Treinador do PSG fala em consenso com o Brasil sobre Neymar

Hoje às 17:55 Facebook

O Paris Saint-Germain e a seleção brasileira de futebol estão de acordo e a trabalhar em conjunto relativamente à lesão do avançado Neymar, disse esta sexta-feira o treinador do clube francês, Unai Emery.

O brasileiro vai ser operado a uma fratura do metatarso no pé direito depois de uma lesão no PSG-Marselha, jogo da I Liga francesa.

O diagnóstico inicial dos médicos do PSG foi contestado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que afirmou que Neymar não tinha contraído uma simples fissura, mas sim uma "fratura grave num dos dedos do seu pé direito".

"Internamente, nós falamos com muita clareza. Nós ouvimos, em primeiro lugar, o diagnóstico do nosso médico. Depois ouvimos o médico da seleção brasileira. Assim que soubemos da lesão do Neymar, temos procurado fazer o melhor tanto para o jogador como para a equipa", esclareceu Emery, revelando que ambos os lados estão a trabalhar para a recuperação do avançado.

O avançado, contratado pelos franceses ao Barcelona por 222 milhões de euros, vai ficar ausente por três meses, falhando o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, partida na qual os parisienses tentarão recuperar de uma desvantagem de 3-1.