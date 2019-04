Treinador do Sevilha sobre André Silva: "O problema é físico, não é mental"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:51 Facebook

Joaquín Caparrós, treinador do Sevilha, dissipou esta quarta-feira os rumores que dão conta da má relação de André Silva com os dirigentes do Sevilha.

Com um início promissor ao serviço do Sevilha, André Silva deixou de fazer parte das opções de Joaquín Caparrós desde o início do mês, devido a lesão. No entanto, em Espanha não tardaram os rumores que dão conta de uma má relação do internacional português com os dirigentes sevilhanos, a perda de interesse na aquisição do passe do jogador e, até, dúvidas sobre a lesão.

Contudo, esta quarta-feira, Joaquín Caparró dissipou as dúvidas e desmentiu os rumores, ainda que tivesse optado por não falar do futuro do avançado no clube espanhol.

"O André Silva tem dores, o problema não é mental. Está desejoso, é um menino de quem gostamos e de quem esperamos muito, não só agora, mas também no futuro. Estamos muito contentes com o jogador e no momento certo falaremos do futuro", disse o treinador em antevisão ao jogo frente ao Rayo Vallecano.