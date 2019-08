Treinador do Sporting diz que Bruno Fernandes ainda pode sair e pede mais jogadores

Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer, afirmou, esta sexta-feira, que o clube pode contratar mais dois futebolistas até fecho do 'mercado' de transferências, e assumiu que Bruno Fernandes poderá ainda abandonar o emblema de Alvalade.

"Ainda há três dias pela frente. Por mim, o "mercado" já tinha fechado. Seria sinal que o Bruno tinha ficado connosco. Todos esperamos que continue. É um jogador de grande qualidade. Mas, no futebol, nunca se sabe. Vamos ver o que acontece", afirmou Marcel Keizer.

O técnico de 50 anos falava aos jornalistas na Academia do clube, em Alcochete, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Rio Ave, no sábado, da quarta jornada da I Liga portuguesa.

"Falei muito com o Bruno estas últimas semanas. Ele tem muitoa anos de carreira pela frente, pelo menos 10. Mentalmente, ele é muito forte. Muito gente fala e escreve sobre a sua saída, mas nos treinos e os jogos vejo o mesmo Bruno Fernandes da última temporada. Treina, ajuda, brinca com os colegas. Ele adora o Sporting e gosta de jogar no Sporting", referiu.

Mesmo que o internacional português se mantenha em Alvalade, Keizer confessou pode contratar mais um ou dois jogadores antes do fecho do mercado de transferências, que será no dia 2 de setembro.

"Espero conseguir mais um ou dois jogadores. Será difícil porque está quase a fechar. Toda a gente sabe que estamos à procura de um avançado e os dirigentes estão a trabalhar nisso", disse o técnico holandês, recusando revelar qual a posição do segundo jogador.

Frente ao Rio Ave, o Sporting vai defender a liderança do campeonato, que partilha com o Famalicão, num jogo que, segundo Keizer, promete ser "bastante complicado".

"O Rio Ave joga bem futebol, mas estamos preparados e queremos ganhar. Tivemos uma semana para preparar o jogo, algo que se calhar não vamos ter tão cedo. Vai ser um jogo com duas equipas de qualidade e temos que lutar para ganhar. Estamos confiantes depois do jogo em Portimão", confessou o técnico 'leonino'.

O encontro entre os 'leões', que somam sete pontos, e os vila-condenses, 12.ºs classificados com três, está agendado para sábado, às 19:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.