Treinador do Sporting não gostou da exibição: "Temos de jogar melhor"

No final do encontro com o Belenenses, Keizer mostrou-se descontente face à exibição da equipa e considerou que o Sporting "tem de jogar melhor".

"Foi a primeira vez que perderam fora na liga. Temos de jogar melhor para ganhar os jogos. Não jogámos bem, mas conseguimos ganhar. Não estivemos ao nosso nível na qualidade de passe, o Belenenses esteve muito organizado e com muitos jogadores no centro, onde tivemos problemas. Pressionaram bem e foi difícil para nós", começou por dizer o treinador do Sporting.

Relativamente à ausencia de Bruno Fernandes, o técnico holandês afirmou que "qualquer equipa sente falta de um jogador como ele" e não se mostrou assustado com o calendário.

"Já disse que os onze de hoje podem jogar melhor que hoje. Não estivemos ao nosso nível. Calendário? Temos jogadores suficientes. Isto não se faz com onze, precisamos dos 25. Veremos quando acabar o mês. Acho que vamos ser capazes de aguentar fisicamente. Vamos ver o estado físico dos jogadores, não fazer treinos muito longos...", concluiu.