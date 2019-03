Treinador e jogadores do F.C. Porto de visita ao IPO

João Faria Hoje às 17:54 Facebook

Moncho López, técnico de basquetebol do F.C. Porto, liderou uma comitiva da equipa portista que, nesta quinta-feira, visitou a ala pediátrica do Instituto Português de Oncologia (IPO), no Porto.

Num intervalo na preparação da equipa, os azuis e brancos proporcionaram alguns momentos de convívio às crianças internadas no IPO.

Além do técnico Moncho López e alguns elementos da equipa técnica do F.C. Porto, estiveram também presentes os basquetebolistas Miguel Queiroz, Daniel Relvão, Brad Tinsley e Wll Graves.