Treinador Pepa deixa Tondela

Clube beirão anuncia a saída do treinador e o final de uma ligação iniciada há mais de dois anos, a 10 de janeiro de 2017.

"Duas temporadas e meia não são dois dias e meio. Foram muitas as emoções vividas, jogos com alegrias e tristezas também, mas sempre com a garantia que a resposta iria ser dada logo a seguir. Crescemos consigo Mister, como acreditamos que também cresceu connosco. Desejamos-lhe a si, tal como aos restantes elementos da equipa técnica as maiores felicidades para o futuro", lê-se no comunicado do clube.

Pepa foi o timoneiro das "heroicas manutenções na Primeira Liga em 2016/2017, 2017/2018 (com a melhor classificação de sempre do clube) e a mais recente, há poucos dias conquistada, são marcos que vão perdurar na memória do clube e dos tondelenses".