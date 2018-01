Treinador recorda Tânia Oliveira como "Pauleta do surf"

Augusto Correia Hoje às 12:42, atualizado às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A surfista açoriana Tânia Oliveira vai ser homenageada, sábado, nos Açores. A jovem, de 20 anos, morreu na noite de passagem de ano, mas "deixou uma marca" no surf a nível mundial.

A "Santa Bárbara Surf School", nos Açores, anunciou para amanhã uma homenagem a Tânia Oliveira, esperança do surf nacional que morreu em circunstâncias trágicas na noite de passagem de ano, intoxicada com monóxido de carbono. "Deixou-nos de rastos. É uma tragédia muito grande, principalmente para a família" , disse Sérgio Aparício, que treinou a jovem açoriana durante quatro anos e meio.

"Vamos reunir-nos na praia das Melícias, conhecida como praia grande do Pópulo, às 11 horas. A entrada na água está marcada para as 12 horas. A escola vai fornecer pranchas a quem não tiver", disse Sérgio Aparício, convencido de que "muita gente" vai estar presente na homenagem, a que se associou, também, Associação Açores de Surf e Bodyboard.

"A Tânia era uma rainha do surf", disse Sérgio Aparício, recordando "a postura" e "a elegância" da jovem de 20 anos. "A beleza, o sorriso, o respeito que tinha por todos, a alegria constante, deixam em nós uma marca muito profunda", acrescentou o treinador e instrutor da "Santa Bárbara Surf School".

Vice-campeã nacional de Sub-18, Tânia Oliveira foi terceira classificada na Liga Mosh. Nas seis etapas da prova, com passagens por locais como França, Porto ou Ericeira, "deixou uma marca, um sorriso que todos lembram", diz Sérgio Aparício.

O instrutor de surf diz que a notícia da morte da jovem açoriana correu Mundo e não deixou ninguém indiferente. "Até fui contactado da Austrália, pela WLS, que é, neste momento, a mais prestigiada instituição do surf Mundial", disse Sérgio Aparício.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Se calhar devia ter valorizado mais à Tânia. Não imaginava que ela era tão importante na comunidade surfista", disse, emocionado, Sérgio Aparício, recordando a jovem como "a Pauleta do surf", numa alusão ao ex-futebolista internacional natural dos Açores, que brilhou em França e na seleção portuguesa e é visto como a grande referência do desporto açoriano.

Eleita "Atleta feminina do Ano", em 2016, ano em que Pedro Pauleta recebeu o "prémio carreira", na gala Gala do Desporto de Ponta Delgada, um evento de cariz solidário organizado pela Câmara Municipal local, Tânia Oliveira estava a despedir-se do surf.

"Esteve com um pé na seleção nacional, mas precisava de trabalhar para ganhar a vida", recorda Sérgio Aparício. "No surf, sem dinheiro, não se consegue ser ninguém. Não há apoios e é preciso ter 20 ou 30 mil euros para fazer uma etapa anual. A Tânia não tinha esse dinheiro e começou a trabalhar na Ryanair", lamentou.

Sem apoios, sem dinheiro, Tânia deixava o surf, poucos anos depois de ter chegado, com estrondo. "Em quatro anos e meio teve uma evolução enorme, conseguindo o que outros só conseguem com o dobro do tempo", disse Sérgio Aparício. "Não há muitas atletas como ela", acrescentou.

A Federação Portuguesa de Surf lamentou, também, a morte de Tânia Oliveira, que considerou "uma das mais promissoras surfistas" nacionais, como se lê na respetiva página do Facebook.

Além de ter sido uma destacada atleta do surf feminino, a jovem micaelense foi atleta de alta competição de ginástica aeróbica.