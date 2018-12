Jogo de treinadores: "Benfica fez exibição excelente" em "jogo atípico"

Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Vitória elogiou a prestação dos jogadores do Benfica após a goleada sobre o Braga. Já Abel Ferreira garante que os minhotos vão aprender com o que aconteceu na Luz.

Após a goleada de 6-2 sobre o Braga, Rui Vitória era, naturalmente, um treinador satisfeito com o resultado e também com a exibição dos jogadores que orienta.

"Foi uma excelente exibição da nossa parte. Fizemos o que tínhamos que fazer para derrotar este excelente Braga. Foi uma exibição de categoria e dou os parabéns aos jogadores, que tiveram uma alma tremenda. O Braga é uma equipa que tem qualidade, muito bem orientada pelo Abel, mas nós fomos fortes, sabendo como e quando atacar, acontecendo o mesmo na hora de defender", afirmou Rui Vitória, treinador do Benfica, em declarações à BTV.

"Estivemos muito fortes em todos os aspetos e o trabalho é feito sempre da mesma forma. Temos de continuar com os pés bem assentes na terra. Ganhámos um jogo, sabemos o que temos de fazer e temos de continuar a somar pontos", acrescentou.

Do lado do Braga, Abel Ferreira reconheceu que o Benfica foi eficaz, mas garante que o resultado não vai deixar mossa no plantel que orienta.

"Primeiro, quero dar os parabéns ao nosso adversário porque foi melhor. Em segundo, foi um jogo completamente atípico. A verdade é que o nosso adversário foi tremendamente eficaz. Temos que reconhecer que não fizemos um bom jogo e não adianta estar a dissecar quando a diferença é tão grande. Estes jogos ajudam a crescer, dão experiência e não é esta partida que vai colocar em causa o que fizemos até aqui", disse o técnico dos bracarenses.