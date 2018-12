Treino no Natal revolta balneário do Manchester United

Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa inglesa adianta, nesta quinta-feira, que o balneário do Manchester United está revoltado, por José Mourinho estar a ponderar agendar um treino da equipa que lidera, para o Dia de Natal.

Segundo o jornal "The Sun", o técnico português admite marcar um treino para as 16 horas do dia 25 de dezembro e a proposta não agrada, ao plantel, tanto mais que está previsto a equipa entrar de seguida em estágio para o jogo com o Huddersfield, no tradicional "Boxing Day", agendado para 26 de dezembro. Se o plano do treinador for levado a cabo, os futebolistas não jantarão com as famílias no dia de Natal, o que causou descontentamento no balneário.

No ano passado, José Mourinho já admitira a marcação de um treino para o dia de Natal, mas a contestação do plantel levou-o a mudar de ideias...