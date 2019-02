Três adeptos do F. C. Porto detidos em Itália

Ontem às 23:44 Facebook

Os simpatizantes dos dragões terão agredido assistentes de recinto desportivo e agentes da autoridade, já depois do final do encontro com a Roma, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, os adeptos do F. C. Porto tentaram ultrapassar a barreira de segurança formada por stewards no Olímpico de Roma - para chegar junto a simpatizantes da Roma, com quem estavam a trocar insultos -, seguindo-se momentos de grande tensão.

Após terem sido impedidos pelos seguranças, e segundo as informações divulgadas pelo jornal italiano, os adeptos terão agredido "a soco e pontapé agentes da polícia e stewards".

Dois dos adeptos foram presos de imediato por "agressão e resistência às forças de autoridade" e outro terá escapado, mas por pouco tempo. Depois de verem as imagens das câmaras de vigilância do Olímpico de Roma, a polícia identificou o indivíduo em causa, procedendo de seguida à detenção do mesmo.