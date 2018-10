Três árbitros e dois militares da GNR agredidos no final de jogo na Maia

Ontem às 23:15 Facebook

Cinco pessoas feridas sem gravidade, mas com necessidade de receber tratamento hospitalar, foi o desfecho antidesportivo do encontro Salgueiros-Oliveira do Douro, este domingo, em Castêlo da Maia.

Com os visitantes a vencer por um golo, os adeptos da casa invadiram o campo "com o intuito de agredir os árbitros", disse ao JN fonte da GNR, força que fazia a vigilância com oito militares.

Os feridos são os três árbitros e dois elementos da GNR. Foram todos observados e tratados no Hospital de S. João, no Porto.