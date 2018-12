Três equipas inglesas entre os possíveis adversários do F. C. Porto nos oitavos

Ontem às 22:12 Facebook

Liverpool, Manchester United e Tottenham, todos de Inglaterra, estão entre os possíveis adversários do F.C. Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol. O sorteio é na próxima segunda-feira.

Com o final da fase de grupos, na noite desta quarta-feira, já se conhecem os sete possíveis adversários do F.C. Porto, nos oitavos de final da Champions, cujo sorteio se realiza na próxima segunda-feira.

O Manchester United, de José Mourinho, o Liverpool, vice-campeão europeu, e ainda o Tottenham, formam o contingente inglês. Em aberto estão ainda as hipóteses Roma (Itália), Lyon (França), Atlético Madrid (Espanha) e Ajax (Holanda), este último que integrou o agrupamento do Benfica, na fase de grupos. O Schalke 04, que passou em segundo no grupo D, não pode ser adversário do FC Porto nos oitavos de final.

A equipa com mais pontos nos grupos

O F. C. Porto foi a equipa que mais pontos conquistou na fase de grupos da Liga dos Campeões 2018/2019. Os "dragões" garantiram o primeiro lugar do grupo D com 16 pontos, à frente de Barcelona e Bayern de Munique, ambos com 14 pontos, depois de empatarem os respetivos jogos com Tottenham (1-1) e Ajax (3-3).